تواجد وحضور للشباب باللجان الإنتخابية في الدقهلية

ظهر الشباب، في مقدمة الناخبين أمام اللجان الإنتخابية بالدقهلية في اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية وذلك بالتواجد في محيط المدارس المخصصة بها اللجان الانتخابية بجانب مشاركة كبيرة من السيدات ، مؤكدين ان مشاركتهم من أجل دعم مسيرة التنمية والاستقرار للدولة المصرية. وتوافد الناخبين، إلى مقار اللجان الانتخابية، مع فتح باب اللجان للتصويت أمام الناخبين والتي فتحت أبوابها في التاسعة صباحا، حيث اصطحب الناخبين أطفالهم معهم إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية استقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات احترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابية التى تجرى على مدار 3 أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10وو1211 ديسمبر بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 ألف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).