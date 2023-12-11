تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط اللجان الانتخابية بالشرقية

تزامنًا مع انطلاق فعاليات ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، وفتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، يكثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية والطرق المحيطة بها، فضلاً عن مراجعة الإنارة أمام اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى اللجان والمراكز الانتخابية للتأكد من نظافتها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع والطرق المحيطة بها، وذلك قبل فتح اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان على انتظام سير العملية الانتخابية.