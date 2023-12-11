شراكات بين أوتوديسك والقطاع الحكومي لتحسين جودة الخدمات

نظمت شركه اوتوديسك العالمية من خلال شريكها الاستراتيجي شركه كيميت كوربوريشن وشريكها المحلى شركه كواليتى ستاندرز قمة " التحول الرقمي للحكومة .... قيادة المستقبل " بحضور أكثر من 350 شخصيه من نخبه كوادر وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الاعمال.



ناقشت القمة فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة بحضور نخبه من أبرز خبراء شركه "أوتوديسك " وكيميت وكوالتيى ستاندرز والتي تعد شريكاً أساسياً للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وقامت بعمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.





اكد حازم نبيل المدير الإقليمي لشركه اوتوديسك مصر ان المؤتمر مثل نقطه التقاء هامه بين مسئولي الشركة و قيادات التحول الرقمي داخل الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة لمناقشه الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي و التحديات التي تواجهها و ناقش المؤتمر أيضا عدداً من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة اوتوديسك الرقمية الذكية و التي تضم العديد من التقنيات و الحلول و التطبيقات المتكاملة التي تؤدى الى إنجاز الأعمال باعلي مستوي من الاحترافية و في اقل وقت و بدقه لا مثيل لها .





أضاف نبيل "أشاد الحضور بقدرة وحلول وبرمجيات اوتوديسك في تسهيل وتسريع ميكنة الاعمال واتاحه إنجازها في وقت اقل وبحرفيه اعلى وتضمن المؤتمر ايضا بحث سبل الشراكة بين اوتوديسك من خلال شركاءها والجهات الحكومية كما تم مناقشة حلول اوتوديسك لقطاع التشييد والبناء المتخصصة لشركات المقاولات والمطورين والمصممين الاستشاريين كما نركز علي دعم و تأهيل الكوادر البشرية و توفير برمجيات مجانيه من خلال عدد من المبادرات التعليمية بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزاره التعليم العالي و وزاره الاتصالات ممثله في معهد تكنولوجيا المعلومات و نعقد عدد من المسابقات للطلاب بهدف خلق جيل مدرب و مؤهل و جاهز لقيادة التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة .



ومن جانبه قال على مدكور المدير التنفيذي لشركه كيميت كوربوريشن شراكتنا الأساسية مع أوتوديسك العالمية الرائدة تستهدف إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين كما نركز من خلال شراكتنا مع أوتوديسك على دعم القطاع الحكومي بالأساس بتقديم برمجيات وحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل وهو ما تم التركيز عليه خلال المؤتمر علاوة على تفعيل المبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز لنا للاستمرار على هذا الطريق علاوة على مشاريعنا المتعددة مع العديد من كبريات المؤسسات مثل بنيه و مدينه مصر و ريد كون.



أضاف أن مصر تحولت لأكبر دولة في المنطقة من حيث الاستثمار في التحول الرقمي". ونستعد بخطة موسعه من الفعاليات المستقبلية لزيادة الوعي بما تقدمه الشركة من برمجيات وحلول وسنقوم بأطلاق عدد من المبادرات مع القطاع الحكومي لإيجاد حلول للمشاكل ودراسة التحديات التي تواجهها.





من جانبه قال المهندس تامر عبد النعيم، المدير التنفيذي لشركة كوالتي ستاندرز لتكنولوجيا المعلوماتQSIT، “شراكتنا الأساسية مع شركة أوتوديسك العالمية الرائدة يستهدف إتاحة حلول ذكية تساعد المؤسسات الحكومية في دفع عمليه التحول الرقمي وميكنة الأعمال من أجل تقديم خدمات ذكيه أكثر دقه وأبسط وأسرع للمواطنين

أضاف ركز المؤتمر على تسليط الضوء على التوأمة الرقمية بين برمجيات اوتوديسكً وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية بهدف دعم القطاع الحكومي لتقديم لحلول تساعده على تلبيه احتياجات المواطنين بصورة أفضل تفعيلاً للمبادرات الرئاسية والتي مثلت الحافز لنا للاستمرار على هذا الطريق فأصبحنا شريك أساسي للدولة في العديد من المشروعات القومية علاوة على مشاريعنا المتعددة في العديد من الوزارات المستهدفة.

أضاف “عبد النعيم” أن التحول الرقمي ليس مجرد اختيار، بل أنه أصبح اليوم مسار حتمي وركزت النقاشات خلال المؤتمر على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل القطاع الحكومي لقياده عمليات التحول الرقمي بأعلى كفاءه وحرفيه ممكنه.