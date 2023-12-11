توافد الناخبين لليوم الثاني على التوالي بمدينة أبورديس
توافد المواطنين من أهالي مدينة ابورديس لليوم الثاني على التوالي بجميع فئات المجتمع للادلاء باصواتهم في العرس الانتخابي .
وذلك بلجنة مدرسة ابو ريس الاعدادية لجنة عامة وتشمل 2 لجنة اساسية و2 لجنة وافدين، واشاد جموع المنتخبين بحسن التنظيم ومساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين..
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