رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية: إقبال كثيف من الناخبين منذ الصباح

أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط بأن العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 قد شهدت هذه الانتخابات إقبال كثيف من الناخبين منذ صباح ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط كنتيجة متوقعة لأهمية هذا الحدث الوطني والتي تعتبر فرصة للمواطنين للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد

وأكد المستشار نادي تجاوب الناخبون في أسيوط مع العملية الانتخابية كان رائعاً، حيث اصطفوا صباحاً بالمراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. تجمع الناس في طوابير طويلة ومنظمة، حيث تم تطبيق إجراءات السلامة العامة، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لضمان صحة وسلامة الجميع والحفاظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المستشار نادي إلي الترتيبات المتخذة لضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها، حيث تم تكثيف الإجراءات الأمنية والمراقبة لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية. وأعرب عن ثقته في قدرة المصريين على اختيار الزعيم الأنسب لهم من خلال تلك الانتخابات.

رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يتفقد اللجان الانتخابية

وأوضح المستشار نادي بأن هذا الإقبال الكبير من الناخبين يعكس إرادة المواطنين واهتمامهم الكبير بمستقبل البلاد. فالمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية هي الطريقة الأمثل للتعبير عن الرأي وتحقيق التغيير المطلوب. ولذلك، فإن هذا الإقبال الكثيف يشير إلى أن الشعب المصري يؤمن بأهمية الديمقراطية ويسعى جاهداً للمشاركة في صناعة مستقبله والمساهمة في تحسين أوضاع البلاد.

وأضاف رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية بأن الإقبال الكثيف من الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بأسيوط يعكس الروح الديمقراطية القوية للشعب المصري واهتمامه بمستقبل البلاد. ومع استمرار العملية الانتخابية، فإن من المتوقع أن يزداد الإقبال والتفاعل من قبل المواطنين لضمان نجاح هذه الانتخابات التاريخية.

وستستمر عملية التصويت في أسيوط وغيرها من المحافظات حتى اليوم الثالث من الانتخابات. ونأمل أن يستمر هذا الإقبال الكثيف على المشاركة السياسية وأن ينعكس في نتائج الانتخابات التي ستكون عادلة ونزيهة.

وفي النهاية، يجب أن نشجع جميع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية والمساهمة في صنع قراراتها المستقبلية. فقط من خلال المشاركة الجماعية يمكن تحقيق التغيير والتطور الإيجابي في مجتمعنا. دعونا نستمر في بناء ديمقراطية قوية ومزدهرة.