الانتخابات الرئاسية| إقبال متوسط على لجنة مدرسة علي بن أبى طالب بالمعادي

شهدت مدرسة علي بن أبى طالب بالمعادي، خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني من انطلاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين.

توافد كبير

رصدت عدسة الوفد، أكثر المتوافدين من كبار السن والسيدات في مدرسة على بن أبى طالب بالمعادي، خلال الساعات الأولي من اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.



وجدير بالذكر بأن الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، تجرى لمدة ثلاثة أيام بداية من أمس حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، إن ما يقرب من 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يشرفون على الانتخابات الرئاسية، مع إصدار 220 تصريحا متابعًا، فضلًا عن تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيًا وإعلاميًا لها.