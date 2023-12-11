توافد الناخبين على لجان الإنتخابات الرئاسية بدار السلام

تشهد اللجان الإنتخابية بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج توافد المواطنين على صناديق الاقتراع الفرعية للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري واختيار رئيس مصر للمرحلة القادمة وانتظم الناخبين منذ الساعات الأولى وعقب فتح باب التصويت لحرصهم على المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات الرئاسية 2024 .





يذكر أن عدد الناخبين بمركز ومدينة دار السلام يبلغ 278 ألفا و274 ناخبا وناخبة موزعين على 50 لجنة فرعية بدائرة المركز.





وفتحت اللجان الإنتخابية البالغ عددها 675 لجنة إنتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول للعرس الإنتخابي الكبير، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وانتظمت العملية الإنتخابية في جميع مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء اعمال اللجان، وسط إقبال متوسط من المواطنين، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة .





ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر .





ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.





وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن 512 مدرسة فتحت أبوابها في الموعد المحدد للعملية الإنتخابية، قامت المديرية بتجهيزها كمقرات إنتخابية، للانتخابات الرئاسية، ووفرت بها خطوط التليفونات وتأمين كامل للمقرات، وكذلك توفير عناصر بشرية من إدارات المدارس مقرات اللجان الانتخابية لمعاونة الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وتوفير أدوات نظافة وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بالمدارس، بالإضافة إلى معاونة الأجهزة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، من خلال توفير أى بيانات أو معدات تحتاجها.





وأوضح الدكتور ياسر محمود أن المقرات الانتخابية تشمل، 49 مقرأ بمركز طما، و46 بمركز طهطا، و35 بمركز جهينة، و40 بمركز المراغة، و84 بمركز سوهاج ، و41 بمركز أخميم، و25 بمركز ساقلتة، و54 بمركز المنشاة، و56 بمركز جرجا، و40 بمركز البلينا، و47 بمركز دار السلام.