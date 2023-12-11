تدفق سيول من جبال البحر الأحمر إلى قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قرر، اليوم الاثنين، غلق طريقىّ قفط - القصير الصحراوي عقب تعرض الطريق لهطول أمطار شديدة تصل إلى حد السيول.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة قد أعلنت مساء أمس الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى البلاغات و الشكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

ووجه محافظ قنا ، الأجهزة التنفيذية بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مناشدا المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعى إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوى.

كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

عدد مخرات السيول

أدخل الموقع الـجغرافي لمحافظة قــنا، الإقليم، فى دائرة المحافظات المُعرضة للسيول بحكم وقوع المحافظة جغرافيًا بمنطقة وادي قنا، المتصلة بسلسلة جبال البحر الأحمر التي تمتد إلى الجنوب الشرقي.

ويبلغ عدد المخرات الموجودة حاليًا لاستيعاب مياه السيول 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و 2 بمركز قوص، و 2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادي شمال قنا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن القري المُعرضة لتدفق مياه السيول فى محافظة قنا، يبلغ عددها 54 قرية على مستوي الإقليم.

وتابع محافظ قنا، الشهور الماضية، تطهير مخرات السيول بمركز قوص بطول 2 كيلو و 200 متر، لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل ، بالإضافة إلى البحيرة الصناعية بقرية حجازة والواقعة علي مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300 م3، ومخر سيل خزام بطول 6 كيلو و800 متر.