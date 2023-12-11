توافد كبير للناخبين في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية بالمنيا

توافد الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة المنيا ، بشكل كبير وملحوظ ، والذي شمل حشود الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ، ومؤسسة حياة كريمة ، والإئتلافات الشبابية المختلفة ، والتي تكثف جهودها من اجل التوعية بالتصويت الإنتخابي .

حيث فتحت اللجان الإنتخابية ابوابها في الموعد المحدد التاسعة صباحا ، بتواجد رؤساء اللجان والكوادر الإدارية باللجنة ، في ظل تأمين غير مسبوق من قبل رجال الشرطة المصرية ، أمام وبمحيط اللجان الإنتخابية ، لتأمين العملية الإنتخابية ، ويذكر أن محافظة المنيا بها 13 لجنة عامة تضم 585 لجنة فرعية في 508 مركز انتخابي لإستقبال 3 ملايين و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة .

وتشمل توزيع اللجان الإنتخابية على نحو ، اللجنة الأولي وهي قسم أول المنيا، ومقرها قاعة سرايا بالدور الأول العلوي بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا ، وتضم 28 لجنة فرعية ، واللجنة الثانية وهي قسم ملوي ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة ، بشارع المجيدي بمدينة ملوي ، وتضم 19 لجنة فرعية .

اللجنة الثالثة قسم المنيا الجديدة ، ومقرها قصر ثقافة المنيا الجديدة وتضم 2 لجنة فرعية، أما اللجنة الرابعة مركز المنيا، ومقرها قاعة الإجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فقد ضمت 78 لجنة فرعية، واللجنة الخامسة مركز أبوقرقاص ومقرها قاعة المسرح بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية ، وتضم 64 لجنة فرعية.

واللجنة السادسة في مركز بني مزار، ومقرها قاعة النادي الرياضي تضم 70 لجنه فرعية ، اللجنة السابعة مركز دير مواس ، ومقرها مكتب الإرشاد الزراعي ، وتضم 68 لجنه فرعية ، واللجنة الثامنة مركز سمالوط شرق، ومقرها مركز شباب سمالوط الرياضي وتضم 31 لجنة فرعية ، واللجنة التاسعة وهي مركز شرطة سمالوط غرب، ومقرها مركز شباب سمالوط ، وتضم 52 لجنه فرعية، اللجنة العاشرة ومقرها مركز شرطة العدوه، ومقرها مركز شباب العدوة ، و تضم 29 لجنة فرعية، واللجنة الحادية عشر مركز مطاي ومقرها قاعة مركز الإرشاد الزراعي ، وتضم 40 لجنة فرعية.

واللجنة الثانية عشر مركز مغاغة ، ومقرها قاعة المسرح بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية ، وتضم 63 لجنة فرعية، الدائرة الثالثة عشر مركز ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة شارع المجيدي ، وتضم 76 لجنة فرعية .

وجاءت لجان الوافدين من خارج على نحو ، اللجنة الأولى ، قسم أول المنيا، ومقرها نادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا ، اللجنة الثانية: مقر مجمع مراكز تدريب مهني المنيا، وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة ، اللجنة الثالثة مركز ملوي في مدرسة «كير» الإبتدائية، وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوي.