تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الشباب في كأس الملك.. رونالدو يقود مثلث الرعب

يخوض فريق النصر السعودي مواجهة صعبة وقوية مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره الشباب في ديربي الرياض الذي يجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب في كأس الملك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي ــ إيمريك لابورت ــ أيمن يحيى

خط الوسط: سيكو فوفانا ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ أندرسون تاليسكا ــ ساديو ماني

موعد مباراة النصر والشباب اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة النصر والشباب اليوم الإثنين 11 ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لـ مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنقل مباراة النصر والشباب على قناة SSC Hd1 السعودية.

معلق مباراة النصر والشباب في دور ربع النهائي لـ كأس خادم الحرمين الشريفين

يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر والشباب، الإماراتي "علي سعيد الكعبي".