قنا| فتح مقار الاقـتراع بمواعيدها واستمرار تـدفق الناخبين

استمر تدفق الناخبين، بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، إلى لجان الاقتراع، البالغ عددها 10 لجان عامة، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، وعدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن غرفة العمليات الرئيسية تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بكافة اللجان علي مستوي المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساد، يديرون غرفة العمليات.

وأضاف، أن المحافظ وجه بتقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق .

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد ايه شكاوى او خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتي هذه اللحظة.

وأورد إنه تم فتح جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل في تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم 2 مليون و 146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات.

بالإضافة إلى تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة

وجدد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ثاني أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطنى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.