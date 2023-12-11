النصر يواجه الشباب اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمهمة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره الشباب، في مواجهة من العيار الثقيل تجمعهما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والشباب اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة النصر والشباب اليوم الإثنين 11 ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لـ مباراة النصر والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين

تنقل مباراة النصر والشباب على قناة SSC Hd1 السعودية.

معلق مباراة النصر والشباب في دور ربع النهائي لـ كأس خادم الحرمين الشريفين

يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر والشباب، الإماراتي "علي سعيد الكعبي".

يُذكر أن فريق النصر السعودي حجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك بعد تخطى فريق الاتفاق في دور الـ16 من البطولة، بالفوز عليه بهدف دون رد.

علي الجانب الآخر، وصل فريق الشباب إلى دور الـ8 بعدما انتصر على الفتح بهدفين مقابل هدف.