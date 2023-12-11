ضربوه بعصاية الكوريك.. سقوط المتهمين بالاعتداء على شخص وسرقة سيارة بالقطامية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة سيارة مستأجرة من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية في القطامية.

تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول وسيدة، وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة قيادة الأول مُستأجرة، لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها ترجل منهـا شخصان وطالبا قائد السيارة بـ كوريك لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته ضربه أحدهما باستخدام العصا الحديدية الخاصة بالكوريك مُحدثا إصابته بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 4 أشخاص وبحوزتهم رخصة السيارة قيادة المجني عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبيعهم السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية عاطل، مقيم بالقليوبية مقابل مبلغ مالي، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية مالك معرض سيارات، مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية

وفي وقت سابق أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.