بينهم سيدة محكوم عليها بالمؤبد.. سقوط المتهمين بسرقة 5 ملايين جنيه من تاجر بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة محكوم عليها بالمؤبد في جريمة قتل عمد؛ لاتهامهم بسرقة 5 ملايين جنيه من تاجر في منطقة أبو النمرس، بعد إيهامه بتغييره إلى عملات أجنبية.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر تعرف على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ قرابة 5 ملايين جنيه إلى عملات أجنبية ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكي لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة ميكروباص ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، من بينهم سيدة محكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، وكذا ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية

وفي وقت سابق أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.