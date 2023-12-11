كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن في لجان الانتخابات بالسويس (فيديو)

توافد الناخبون على لجان التصويت بالسويس في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط استعدادات كبيرة من اللجان لاستقبال المواطنين.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت كراسي متحركة وسيارات إسعاف لتسهل عملية التصويت على ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

انتظام العملة الانتخابية في اليوم الثاني

وانتظمت العملية الانتخابية منذ التاسعة صباحا، كما يتواجد متطوعين لتنسيق صفوف الناخبين بسبب التكدس في اليوم الأول من التصويت.

تُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.