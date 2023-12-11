لليوم الثانى على التوالى فتح اللجان الانتخابية بالإسكندرية

لليوم الثانى على التوالى فتحت اللجان الانتخابية،صباح اليوم الاثنين بالاسكندرية فى استقبال الناخبين للتصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية وسط اقبال المواطنين أمام اللجان، حيث اتبع رؤساء اللجان الفرعية فى فتح اللجان الانتخابية ذات الإجراءات التى تم اتباعها فى اليوم الأول، حيث يستمر التصويت، حتى الساعة التاسعة مساء.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الدكتور عبد السند يمامة رمز النخلة رئيس حزب الوفد والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

قام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات الافتتاحية لليوم الثانى، والتى من بينها، التأكد من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، فى حضور مندوب كل مرشح، حال وجودهم والمسئول عن قوات التأمين، بجانب فض الأختام وفتح اللجنة، والتأكد من سلامة النوافذ والصناديق، وفى حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور، ويتم استعمال صندوق اخر وتبدأ عملية الاقتراع، وذلك وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وقبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة، ومطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع، مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكى الخاص بفتحة الصندوق فقط.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

كان قد أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، بصوته في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد وليد صبحى العيص الابتدائية، التابعة لقسم سيدي جابر، مساء اليوم الأحد، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة مشاركة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في انتخابات الرئاسة 2024، وقال إن إدارة الجامعة خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان الانتخابية ولجان الوافدين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في اختيار رئيس مصر حفاظاً على مكتسبات الوطن وتحقيقاً لأهداف الجمهورية الجديدة، ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطننا العزيز مصر، مؤكدا أن مشاركة منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية تعكس مدى وعي المجتمع الجامعي وتأكيد على دور الشباب في بناء المستقبل.

كما أدلى الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المدرسة اليابانية بمدينة برج العرب.

وقال عقب التصويت، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني لكل مصري، وأن الجامعة تحرص على تعزيز الوعى القومي لدى طلابها وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم للوطن وحثهم على المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذى تشهده البلاد .

وأدلى الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد رائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الإعدادية بنين.

كما أدلت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها الانتخابية بمدرسة عباس الاعصر الابتدائية.وعقب إدلائهما بأصواتهما، قاما بعدة جولات تفقدية على المقار الانتخابية على مستوى الأحياء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من جميع الإجراءات لتيسير عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء امس إن الهيئة الوطنية للانتخابات أغلقت صناديق الاقتراع أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع «الشريف» التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، لم ترصد أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

يشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد،، ورؤساء شركات المرافق ومديري المديريات وجميع الجهات المعنية.