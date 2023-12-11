تزاحم شديد على لجان تصويت منطقة مصر القديمة بالانتخابات الرئاسية

يتوافد المئات من ابناء الشعب المصري على لجان اقتراع منطقة مصر القديمة، وتشهد مدرسة عمرو بن العاص الان اقبال وتزاحم شديد من المواطنين عقب فتح اللجان قبل دقائق.

فتح اللجان

وقد فتحت قبل قليل لجان اقتراع منطقتي المنيل ومصر القديمة، حيث توافد المواطنين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم الباكر، وهو ثاني ايام الانتخابات.

وشهدت لجان اقتراع منطقة المنيل ومصر القديمة، إقبال كثيف في اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، واحتل الشباب والسيدات وكبار السن المشهد الانتخابي منذ صباح اليوم الباكر.

هذا ويصوت ابناء مصر منذ امس الاحد بمنطقتي المنيل ومصر القديمة على الاغاني الوطنية، وسط تفاعل وفرحة من الناخبين.

وقد فتحت في التاسعة من صباح الاحد لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.