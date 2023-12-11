فتح اللجان الانتخابية وانتظام التصويت بالإسماعيلية

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم وانتظمت اعمال التصويت وذلك لليوم الثاني على التوالي حيث يواصل الناخبون بمحافظة الإسماعيلية الإقبال على اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتباين الإقبال على التصويت خلال اليوم الأول ما بين متوسط إلى ما فوق المتوسط في اللجان داخل القرى .فيما تنوع الإقبال ما بين محدود لمتوسط وفوق المتوسط في اللجان بالمدن فيما شهدت لجان الوافدين إقبالا كبيرا على المشاركة .

ودفعت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تعزيزات مكثفة في محيط المقار الانتخابية وبالميادين العامة والمحاور المرور الرئيسية .

وشهدت الانتخابات أمس توافد المئات من طلاب جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الأهلية ورجال الأزهر والأوقاف ورجال الدين المسيحي وأساتذة الجامعات وأدلى محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس بأصواتهم.

وكانت مديرية الأمن بالإسماعيلية اعلنت إتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة ا لتأمين المراكز واللجان الإنتخابية والمناطق المحيطة بها ولجان الفرز .

فيما اعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية والاسعاف والوحدات الصحية طوال أيام الإنتخابات والدفع بسيارات إسعاف وعيادات متنقلة في أماكن تجمع اللجان والمراكز الإنتخابية .

وتقام الانتخابات داخل 184 مقر انتخابي على مستوى المحافظة بالإضافة ل10 لجان فرعية للوافدين.