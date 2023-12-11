استمرار توافد الناخبين علي مراكز الاقتراع بسوهاج

قامت مديرية الزراعة بسوهاج بحشد العاملين بالمديرية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ، واستعراض استعراض أهم المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت العديد من الإنجازات في كافة المجالات، والتي ضمنت استقرار الأوضاع، والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية، والتأكيد على ضرورة دعم وتأييد استمرار مسيرة العطاء والبذل من أجل مصرنا الحبيبة والغالية، والاصطفاف خلف قيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال المسيرة.

وأكد الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج على ضرورة مشاركة جميع العاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة خاصة، وجميع أهالي المحافظة عامة، في الاستحقاق الدستوري الحالي، لإرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر دولة ديمقراطية فاعلة، وأن أبنائها قادرون على اختيار قائد لسفينة الوطن الغالي، في المرحلة القادمة المليئة بالتحديات داخلياً وخارجياً، واستمرارا للتنمية من أجل بناء الجمهورية الجديدة.