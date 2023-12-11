السر في الأم.. الأمن يحل لغز العثور على جثتي طفلين توأم بالجيزة

تكثف مباحث الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثتي طفلين توفيا غرقا في مياه النيل بالجيزة، بعد أن أشارت التحيات الأولية أن والدتهما أغرقتهما وانتحرت.

ويعمل رجال الشرطة على بسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والاطلاع على كاميرات المراقبة القريبة من الحادث، عقب مناظرة جثامين الطفلين وإيداعهما مشرحة المستشفى تمهيدا للتصريح بدفنها بعد ورود تقرير بسبب الوفاة.

وكشفت التحريات أن أم الطفلين هي من أقدمت على إلقائهما بنهر النيل، ويرجح أن تكون ألقت بنفسها ورائهم، وذلك لاختفائها بعد ارتكاب الجريمة علاوة على أنها كانت تعاني من مرض نفسي، إلا أن فرق البحث والإنقاذ النهري وشرطة المسطحات مازالت تمشط مجري النهر للعثور على جثتها.



وكانت الأجهزة الأمنية بمركز أبو النمرس عثرت على جثة طافية لطفلة ٩ سنوات مجهولة الهوية، وبعد اكتشاف الجثة كثفت رجال المباحث جهودها لكشف لغز غرقها، وبعد مرور يومين عثرت الشرطة على جثة أخرى لطفل طافية بنهر النيل بمنطقة الجيزة، تتطابق مواصفاته مع الطفلة، ما أثار شكوك رجال المباحث الجنائية وتبين أنه شقيقها التوأم.

وعلى الفور قامت الإدارة العامة المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث لتتبع خيوط القضية بدءا بفحص آخر مشاهدة للتوأم مرورا بخطوط السير وكشف وجه الارتباط بين أبو النمرس والجيزة، والتي توصلت إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الطفل "إبراهيم.أ." وشقيقته التوأم وهو ما كشفته كاميرا المراقبة حيث رصدت والدة الطفلين اصطحابهما بالقرب من مجرى نهر النيل وعدم عودتهما لتشير أصابع الاتهام إلى الأم لتتحرك قوة أمنية بقيادة العقيد مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب بحثا عنها دون العثور عليها حتى الآن مرجحة انتحارها بنفس المكان.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث مركز الجيزة من غرفة النجدة بقيام ربة منزل بإلقاء طفليها ونفسها في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، ثم تمكنوا من انتشال جثة شقيقها إبراهيم.ا، 9 سنوات من منطقة الجيزة.



وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الأم ألقت بطفليها في نهر النيل وبعد ذلك ألقت نفسها ولقو مصرعهم، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن الأم تعاني من مرض نفسي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لانتشال جثة الأم.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.