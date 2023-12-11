وضع له السم في الغذاء.. التحقيق مع طفل أنهى حياة زميله بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات مع عامل قتل زميله بدس السم له في الطعام لخلافات بينهم داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم، وإيداع جثة المجني عليه المشرحة تمهيدا للتصريح بدفنها بعد ورود تقرير بسبب الوفاة.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه "إبراهيم ممدوح" ١٥ سنه، يعمل بأحد المصانع بمدينة ٦ أكتوبر ، وفي يوم الحادث قام زميله في المصنع "المتهم" بدس مادة سامة له في وجبة الغداء، وذلك على خلفية شجار دار بينهما، وما أن أكل المجني عليه الطعام حتى تألم ثم مات من فوره، ثم فر المتهم هاربا.

وبعمل التحريات تبين أن وراء مقتل المجني عليه زميله بالمصنع والذي أقر بارتكابه الجريمة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ٦ أكتوبر من غرفة النجدة بالعثور على جثة صبي متوفي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة إبراهيم ممدوح، ١٥عاما، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين أنه توفي بسبب تعاطيه مادة سامة.



وبعمل التحريات تبين أن صديق المجني عليه يعمل معه داخل مصنع بمنطقة أكتوبر وراء قتله بعدما وضع له السم في الطعام بسبب خلافات نشبت بينهما.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.