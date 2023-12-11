إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بمدينة نصر للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيل عصابي تخصص تزوير المحررات الرسمية الي المحكمة الجنائية.

وأمرت النيابة بعرض الأحراز المضبوطة مع المتهمين علي الجهة المختصة للتأكد من صحة الأختام وإحراز المضبوطات .



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لاستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراه "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (عدد 3 هاتف محمول- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين")، وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراه باستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

كما تم بإرشادهم ضبط (جاهز "لاب توب" المستخدم في وقائع التزوير) داخل سيارة أخرى ملك أحدهم.. وعُثر بداخلها على (عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين") وباستهداف المطبعة المشار إليها تم ضبط (عاملَين بالمطبعة) وعثر بداخلها على (عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة في عملية الطبع"- مبلغ مالي- هاتفي محمول - عدد 300 كتاب تعليمي تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالي، والمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.