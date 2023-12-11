وفاة طفلة وإصابة شقيقتها صدمتهما سيارة نقل حال لهوهما أمام مسكنهما بسوهاج

توفيت طفلة في السادسة من عمرها وأصيبت شقيقتها في الخامسة من عمرها تقيمان بدائرة القسم صدمتهما سيارة نقل حال لهوهما أمام منزلهما وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام والمصابة لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفاة ومصابة بمنطقة دائرة القسم .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "مصطفى . ع . ا" 19 سنة عامل ومقيم بذات العنوان [ ملك والده ] إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بكل من :- الطفلة "تسبيح . م . ر . م" 6 سنوات وشقيقتها الطفلة "مكة . م . ر . م" 5 سنوات ومقيمتان بذات العنوان حال لهوهما أمام مسكنهما .





نتج عن الحادث وفاة الأولي وإصابة الثانية بسحجات بالوجه وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام والمصابة لمستشفى سوهاج الجامعي.





وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة "محمد . ر . م . م" 34 سنة ميكانيكي ومقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق وإتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية .





تم التحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .