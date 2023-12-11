انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاث طوابق دون إصابات بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إنهيار غرفتين بمنزل قديم مكون من ثلاث طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت دون حدوث إصابات بشرية وجرى إخلاء المنزل من قاطنيه وفرض كردون أمني وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بانهيار جزئي بمنزل دون مصابين دائرة المركز.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وبالفحص تبين إنهيار الغرفتين الخلفيتين لمنزل مكون من ثلاثة طوابق مشيد بالطوب والأسمنت علي مساحة 80 متر تقريباً ملك "ماهر . ع . ا . ا" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المنزل أفاد أنه كان في زيارة وأسرته لشقيقته بذات الناحية وحال عودته فوجئ بإنهيار الغرفتين وعلل ذلك لقدم المبني ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .