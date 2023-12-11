17 مصابا في تصادم قطارين بإيطاليا

خلف تصادم قطارين 17 جريحا في آخر إحصائية لعواقب الحادثة التي وقعت على طريق بولونيا-ريميني بالقرب من فاينزا، واستدعى الأمر هرع فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع، وفق روسيا اليوم.

وتسبب الحادث أيضا بتوقف حركة المرور بين كاستيلبولونيا وفورلي، بينما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى الاصطدام بين القطارين.

وبطبيعة الحال، تسبب الحادث في اضطراب مروري على طول الطريق المذكور، بما في ذلك القطارات بين الأقاليم والقطارات العالية السرعة وبين المدن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وذكرت "فرانس برس" أن حادث تصادم القطارين وقع شمال شرقي إيطاليا، وفق ما أعلنت خدمة الإطفاء التي أشارت إلى عدم وجود إصابات خطيرة.

وقال جهاز الإطفاء في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين مدينتي بولونيا وريميني، قبل أن يعلن عند الساعة 9:45 مساء انتهاء عمليات الإنقاذ.