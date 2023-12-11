الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موظفو المصرية للمطارات يدلون بأصواتهم بالإنتحابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

 


إيمانا من الشركة بالواجب الوطني في تحديد مستقبل الوطن و تعظيما لقيمة المسؤولية المجتمعية و ممارسة الحق الدستوري لكل مواطن شاركت الشركة المصرية للمطارات و موظفيها بالانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٣.

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و في هذا السياق وجه الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة تعليماته بتحرك أتوبيسات الشركه و التوجه لمطار القاهرة و بالفعل أدلى موظفو مقر الشركة الرئيسي بأصواتهم في اللجنة الانتخابية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، كما قام موظفو المطارات بإختلاف مواقعهم بالادلاء بأصواتهم بلجانهم الانتخابية.

جدير بالذكر أنه و للمرة الأولى تم إنشاء لجنة انتخابية بمطار شرم الشيخ الدولي و ذلك تيسيرا على الركاب و المسافرين و العاملين بالمطار للإدلاء بأصواتهم.

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