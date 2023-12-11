موظفو المصرية للمطارات يدلون بأصواتهم بالإنتحابات الرئاسية



إيمانا من الشركة بالواجب الوطني في تحديد مستقبل الوطن و تعظيما لقيمة المسؤولية المجتمعية و ممارسة الحق الدستوري لكل مواطن شاركت الشركة المصرية للمطارات و موظفيها بالانتخابات الرئاسية للعام ٢٠٢٣.

و في هذا السياق وجه الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة تعليماته بتحرك أتوبيسات الشركه و التوجه لمطار القاهرة و بالفعل أدلى موظفو مقر الشركة الرئيسي بأصواتهم في اللجنة الانتخابية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، كما قام موظفو المطارات بإختلاف مواقعهم بالادلاء بأصواتهم بلجانهم الانتخابية.

جدير بالذكر أنه و للمرة الأولى تم إنشاء لجنة انتخابية بمطار شرم الشيخ الدولي و ذلك تيسيرا على الركاب و المسافرين و العاملين بالمطار للإدلاء بأصواتهم.