إسرائيل استوردت 500 طن طماطم من الأردن و700 من تركيا الأسبوع الماضي

استوردت إسرائيل 500 طن من الطماطم الأسبوع الماضي من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل، وفق روسيا اليوم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل قررت تقليل الاعتماد على السوق التركية في المستوردات بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتقدة لإسرائيل بحدة على خلفية الهجوم على غزة، وقررت الاعتماد على السوق الأردنية بدلا من التركية، بحسب الصحيفة العبرية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن وزارة الزراعة الإسرائيلية تأكيدها أن "الاتجاه هو لخفض الواردات من تركيا لصالح الطماطم الأردنية، التي تزداد كميتها كل أسبوع".

وتقول "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مستودرين أن سعر الطماطم من تركيا قد ارتفع أيضا، ويبلغ 5.65 شيكل للكيلوغرام الواحد للمستورد قبل نفقات النقل وأرباح المستورد.

يذكر أن المساحات المزروعة في غلاف غزة تشكل حوالي 50% من احتياجات السوق الإسرائيلية، حيث أعاق النقص الحاد في الأيدي العاملة الحصاد وتعفن العديد من المحاصيل، وسط تأكيدات المزارعين في تلك المناطق بأنهم لن يزرعوا الموسم المقبل، بسبب غياب العمال التايلانديين.

لكن وزارة الزراعة الإسرائيلية تقول ان النقص في السوق ستتم تغطيته بالاستيراد.