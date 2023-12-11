البابا تواضروس:المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية تمنح الرئيس القادم دفعة إيجابية (فيديو)

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الوطن ليس ترابا فقط، ولكن بشر من الأساس، والتفكير في كل قطاعات الدولة، خاصة أن مصر ليست صغيرة، ولكنها دولة تعدى سكانها 100 مليون نسمة.

دفعة إيجابية قوية للرئيس القادم

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مساء الأحد، أنه ينتظر من الرئيس القادم لمصر، أن يأخذ دفعة إيجابية قوية بهذه المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، تجعله سيفكر أكثر وأكثر في المجتمع المصري، والوطن المصري، والاحتياج المصري.

مصر دولة لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن مصر دولة لها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري، وهذا الثقل مع الرئيس القادم يحمل مسؤولية كبيرة، ويجب أن يسانده كل الناس، وأن يفكر في المستقبل، ومن أجل الناس، في صورة إيجابية تغطي كل مواطن، وتشبع احتياجات كل مواطن.

مرشحو الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024 :

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته في الانتخابات.

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.