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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نصر إبراهيم: الدوري في الملعب والزمالك مازال منافسًا بقوة.. وأتمنى حل أزمة الثلاثي

نصر إبراهيم
نصر إبراهيم

أكد نصر إبراهيم نجم فريق الزمالك السابق أن بطولة الدوري الممتاز مازالت في الملعب وأن فريق الزمالك لم يفقد الفرصة للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

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وقال نصر إبراهيم نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أتمنى حل أزمة "ثلاثي الزمالك" بأسرع وقت وإنهاء أزمة القيد هو الملف الأهم لمجلس الزمالك في الفترة المقبلة ".

وأضاف نصر إبراهيم: "معتمد جمال صاحب الرأي الأول والأخير في أزمة الثلاثي الموقوف والانتصارات المتتالية تعطي دفعة قوية للاعبي الزمالك والجهاز الفني محليا وأفريقيا ".
 

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