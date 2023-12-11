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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل شيبس البطاطا الحلوة والمقرمشة| سناك صحي للدايت

بطاطا شيبس
بطاطا شيبس

شيبس البطاطا الحلوة من الوصفات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك عند الرغبة في تناول الشيبس أو أي سناك، فتتميز بإحتوائها علي عناصر غذائية هامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائدها.


 

 

طريقة عمل شيبس البطاطا الحلوة المقرمشة

المقادير

- البطاطا الحلوة : 2 حبة (مقشرة ومقطعة دوائر ومسلوقة نصف سلقة ومصفاة) 

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة 

- ملح : ملعقة صغيرة 

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة 

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة 

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي) 
 

طريقة التحضير

اخلطي البطاطا الحلوة المسلوقة مع النشاء، والملح، والفلفل، والبابريكا، وبودرة الثوم في وعاء.

سخني الزيت في مقلاة عميقة، وأضيفي البطاطا وحمريها حتى تقرمش.

قدميها ساخنة بجانب الصلصات المفضلة.

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