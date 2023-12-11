عاجل
البابا تواضروس:المشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية تمنح الرئيس القادم دفعة إيجابية (فيديو) إسرائيل استوردت 500 طن طماطم من الأردن و700 من تركيا الأسبوع الماضي
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة ينتظر وصول فيتوريا لاعتماد خطة الاستعداد لأمم إفريقيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أكد الإعلامي محمد شبانة، اتحاد الكرة يترقب وصول فيتوريا بعد ساعات لاعتماد خطة الاعداد لأمم أفريقيا.

إقرأ أيضًا..

txt

فيتوريا ضمن أفضل 20 مدربًا على مستوى العالم وفقًا للاتحاد الدولي للتاريخ و الإحصاء

txt

فيتوريا يطمئن على هجوم المنتخب بعد تألق المحترفين المصريين

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سيصل إلى القاهرة بعد ساعات لاستئناف عمله مع الفراعنة. وسيعقد اتحاد الكرة مع فيتوريا فور وصوله اجتماعًا لاعتماد خطة الاعداد لأمم أفريقيا، سواء التفاصيل المتعلقة بالمعسكر أو تحديد الوديات.

وأضاف: "اتحاد الكرة أخطر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بإقامة معسكر في يناير.

وأشار عامر حسين المشرف على المسابقات سيضع مواعيد لإقامة معسكر للمنتخب الأولمبي تتوافق مع مواعيد بطولة كأس الرابطة وسيستمر معسكر المنتخب لاسبوع.

وأكد شبانة أن اتحاد كرة القدم سيقوم بتسليم الحكام ملابس جديدة وصلت بشكل رسمي من الشركة الراعية للاتحاد خلال الايام المقبلة.

مواد متعلقة

رضا عبد العال: فيتوريا أهان تاريخ طارق حامد

ميدو: فيتوريا غاضب بسبب تصريحات إيهاب الكومي

عبد السلام نجاح: أتمنى استمرار فيتوريا لأطول فترة ممكنة

كيف يعالج فيتوريا أخطائه الدفاعية قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية

مدير منتخب مصر: قرار عودة الثلاثي المُستبعد يخص فيتوريا

ضياء السيد: روي فيتوريا تسرع في إستبعاد ثلاثي المنتخب

عقدة سيراليون تنكسر أمام إنطلاقة فيتوريا المبهرة

فيتوريا يشيد بـ تريزيجيه والشناوي وأمر لم يعجبه بمباراة سيراليون
الجريدة الورقية