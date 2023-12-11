وزير الرياضة: مشاركة الشباب بالانتخابات الرئاسية تدعو للفرحة (فيديو)

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن رسالته للشباب بأن الحاضر ملك للجميع لكن المستقبل الشباب تصنعه، ومن ثم لابد أن يكونوا حريصين على تماسك هذه الحضارة والدولة تحت مسمى "أنا مصري".

الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس ديمقراطي

وأضاف وزير الرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس ديمقراطي، وشهدت اللجان الانتخابية زحاماً كبيراً، ومشاركة الشباب للانتخابات شيء يدعو للفرحة، ونسب مشاركتهم مبهجة ومرتفعة للغاية.

وأشار وزير الرياضة ، إلى أنه منذ 2014 هناك إنجازات في دولة ذاكرت ملفاتها، ودولة تخطط وتتنبأ، ودولة تبتكر للمستقبل وتدير الحاضر، لذلك منذ بداية تقلده للمنصب الوزاري تم طرحت أكثر من 5 آلاف برنامج شبابي بواقع 131 مليون مشاركة.

ولفت وزير الرياضة إلى أن هذه البرامج تربوية وإعداد مستقبل وتطوير قدرات وبرامج للولاء والانتماء وبها برامج لمناقشة التحديات وأن نكون بجانب الدولة في أي أزمة أو استحقاق انتخابي.

مرشحو الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024:



يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.