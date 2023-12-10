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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهند لاشين يحقق رقما فريدا في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا

مهند لاشين
مهند لاشين

حقق مهند لاشين، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، رقما فريدا في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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لعب مهند دورا فعالا في تعادل بيراميدز، بدون أهداف مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، بالجولة الثالثة من دور أبطال إفريقيا.

ووفقا لموقع "سوفاسكور"، الخاص بأرقام وإحصاءات كرة القدم، فأن مهند لاشين حقق 11 تدخلا على الكرة ضد ماميلودي صانداونز، وهو أعلى رقم للاعب في مباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويظهر مهند بشكل مميز للغاية مع بيراميدز، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مودرن فيوتشر، ليقترب من حجز مكان في قائمة المنتخب الوطني، بفعاليات كأس الأمم الإفريقية، المقرر لها الشهر المقبل في كوت ديفوار، في ظل اعتزال طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، اللعب دوليا.
 

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