أشرف زكي مشيدًا بالإقبال على التصويت: يوم جميل يليق بمصر (فيديو)

وجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الشكر للمنظمين والمشرفين والمراقبين والقضاة على المجهود الكبير المبذول لسير العملية الانتخابية في يومها الأول على أكمل وجه.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديده الذي يذاع على فضائية etc، مساء اليوم الأحد: “يوم جميل يليق بمصر وشعبها بمختلف طوائفه .. الشباب لديه الوعي الكافي للمشاركة ” مشيرا إلى أن ابنته وأصدقائها من أوائل من شاركوا في الانتخابات وكذلك شاهد الكثير من الشباب المشاركين في الانتخابات.

وأشار أشرف زكي إلى مشاركة كبيرة من الفنانين والفنانات في الساعات الأولى من فتح اللجان، مضيفا: "هذا أقل ما يقدم للوطن وواجب على كل مواطن في هذا الظرف الاستثنائي مع ما يحدث في غزة وفلسطين فلابد من قول كلمتنا وقول ما يليق بمصر.

وأوضح أشرف زكي أن هناك ملفين أساسين متعلقين بالفن الأول هو تعيين خريجي اكاديمية الفنون والكليات المتخصصة في المجال لأن ليس لديهم بدائل، والملف الآخر هو ملف حقوق الأداء العالمي والذي سننتهي منه في القريب.



مرشحو الرئاسة:

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.