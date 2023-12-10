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الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. “ملحمة وطنية في حب مصر”

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “ملحمة وطنية في حب مصر”.

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات الأخرى: 

- إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي

- عبدالسند يمامة يشيد بتمسك المصريين بالمسار الديمقراطي 

- د. وجدي زين الدين يكتب: مصر القوية.. والشعب العظيم

- مصر تسير بخطى ثابتة وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية

- رجال القضاء والشرطة حُراس الديمقراطية

- المشاركة الانتخابية الكبيرة وتكدس الناخبين يؤكدان وعي المصريين

 

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نص خطاب الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

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