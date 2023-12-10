اقرأ غدًا بالوفد.. “ملحمة وطنية في حب مصر”

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “ملحمة وطنية في حب مصر”.

ويتضمن العدد الكثير من الموضوعات الأخرى:

- إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بالسباق الرئاسي

- عبدالسند يمامة يشيد بتمسك المصريين بالمسار الديمقراطي

- د. وجدي زين الدين يكتب: مصر القوية.. والشعب العظيم

- مصر تسير بخطى ثابتة وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية

- رجال القضاء والشرطة حُراس الديمقراطية

- المشاركة الانتخابية الكبيرة وتكدس الناخبين يؤكدان وعي المصريين