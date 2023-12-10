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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر إلى نهائي بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تأهل المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة إلى نهائي بطولة أفريقيا والمقامة بعاصمة زيمبابوي "هراري" خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وصعد ناشئو الفراعنة إلى النهائي القاري بعد الفوز على منتخب موريشيوس بصعوبة بنتيجة 3-2.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني في النهائي المقرر إقامته مساء الإثنين مع منتخب جنوب أفريقيا والذي تغلب على حساب نظيره الجزائري.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هشام سليمان، ويعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.

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