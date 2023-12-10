غدا.. ثقافة الفيوم تناقش الإمتيازات التي يكفلها الدستور لذوي الهمم

يواصل فرع ثقافة الفيوم تقديم الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الحالي.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك يشهد بيت ثقافة أبشواي، غدا الاثنين 11 ديسمبر، محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" يشارك بها المحامي عبد الجليل عبد الكريم، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي السياق ذاته، تعقد مكتبة مطرطارس احتفالية ثقافية فنية لذوي القدرات الخاصة، في الحادية عشرة صباح الأربعاء 13 ديسمبر، تتضمن حوارا مفتوحا بعنوان "أبطال التحدي"، إلى جانب ورشة فنية للرسم الحر، ومسابقات وألعاب ترفيهية، تشارك في الاحتفالية جهاد صلاح أخصائي تخاطب والمدير الفني لمركز إنسان لذوي القدرات الخاصة، ومحمد نادي عبد الرازق مدير المكتبة، وشيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، كما يشهد يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، ينظمها قسم المواهب بسفارة المعرفة بجامعة الفيوم، في الحادية عشر صباحا، يشارك بها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، والشاعر محمد ربيع.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج حافل تقدمه الهيئة العامة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.

وفي سياق آخر عقدت مكتبة النزلة محاضرة بعنوان "مخاطر التكدس السكاني وآليات مواجهتها"، بالوحدة المحلية بالنزلة، أوضحت خلالها حنان سرور، تداعيات الزيادة السكانية، والتى تؤثر على حياة المواطنين، ومصدر الدخل، وتحد من معدل الإستفادة من المشروعات الجديدة، مما يعرقل حركة التنمية.

قصر ثقافة الفيوم ينظم الورشة الأدبية الأسبوعية

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم، الورشة الأدبية الأسبوعية، والتي تتضمن عرض أعمال الموهوبين وأعضاء النادي في شعر الفصحي والعامية، ومناقشة أعمالهم. استهل الروائي محمد جمال الدين الورشة بتقديم نصوص من كتاباته القصصية بعنوان "ضحكة القمر"، أعقبها نصوص شعرية للشاعر كريم سليم، كما ألقت نور جودة أبيات من شعر الفصحى بعنوان "غياب"، ثم ناقشها الروائي محمد جمال الدين موضحا نقاط القوة والضعف من حيث الموسيقى الشعرية والصور الجمالية.

وعقدت مكتبة حي جنوب، محاضرة بعنوان "الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية، تحدث فيها الشيخ محمود عبد الظاهر عواد طنطاوي قائلا: لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمه، وكفل له من الحقوق وما عليه من واجبات، ومن أهم هذه الحقوق حق الوطن والإنتماء إليه، لذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه من بلده، مؤكدا علي واجبنا بالحفاظ على وطننا، وهذا ما أمرنا به ديننا الحنيف.