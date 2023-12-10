محافظ الغربية يواصل جولاته قبل غلق الصناديق بلجان الانتخابات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة الغربية، حيث قام المحافظ بجولة ميداني لتفقد محيط وعدد من لجان مركزي زفتى والسنطة.



وتفقد المحافظ بمركز زفتى لجان (مدرسة مختار كامل (مغتربين)، مدرسة الشهيد ابو الخير الإعدادية بنين، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، مدرسة الشهيد فرج طعيمة الابتدائية).

وفي مركز السنطة تفقد المحافظ لجان (مدرسة السنطة الثانوية المشتركة، مدرسة الشهيد شوقي عرفه، مدرسة الشهيد عبد الحليم أحمد الجندي، الوحدة الصحية المنشية الكبرى، مدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي، معهد فتيات السنطة (مغتربين).

وحرص محافظ الغربية، خلال تفقده على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.والتقى محافظ الغربية عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.



وأشاد المحافظ، بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات مثمنا دور الشباب والمرأة الواضح في العملية الانتخابية، مضيفا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره، والتقى محافظ الغربية عددا من الناخبين الشباب، معربا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية مما يدل على وعيهم ،من جهتهم أعرب الشباب عن سعادتهم بهذا المشهد المشرف لعروس الدلتا.

وأكد رحمي، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان العاصمة دون معوقات.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ طارق رحمي، إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

يذكر أن الانتخابات في محافظة الغربية، تجرى داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.