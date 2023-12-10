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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت: نحرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الإفريقية في مختلف المجالات الحيوية

الكويت
الكويت

 

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أفريقيا السفير بدر التنيب حرص دولة الكويت على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات الحيوية والهامة.

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وقال التنيب في تصريح له عقب اختتام جولة أفريقية ترأس خلالها وفد الكويت المشارك في الدورة التاسعة من (منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا) الذي استضافته السنغال مؤخرًا تحت شعار (أفريقيا وإمكانياتها وحولها في مواجهة التحديات الأمنية وعدم الاستقرار المؤسسي) بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من دول عدة - إن دولة الكويت حريصة على مواصلة القيام بدورها الفعال دوليا لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن التي تعد أحد أهم الملفات المطروحة في ‍مجلس الأمن الدولي وعلى الأجندة الدولية.

وأضاف التنيب - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم الأحد أن مناقشات المنتدى - الذي استمر يومين - تناولت قضايا حيوية منها الأمن السيبراني والتحديات الرقمية في أفريقيا وسبل تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية ومساهمة المجتمع المدني في الصمود والسلام والاستقرار والتصدي للجشع في إدارة الموارد الطبيعية في القارة.

وقام السفير التنيب بجولة شملت السنغال والرأس الأخضر وجامبيا، حيث تم خلالها تسليم رسائل خطية من قبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى نظرائه في تلك الدول تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وجرى خلال الجولة عقد لقاءات مع وزراء خارجية السنغال إسماعيل ماديور والرأس الأخضر روي البتيرتو وسكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي في الرأس الأخضر ميريان فييرا ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جامبيا مامادو تنغارا.

وقد تمت مناقشة سبل الدفع بمستوى التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، كما تم استعراض نشاط ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات التنموية وجهود الجمعيات الخيرية المتميزة في تقديم المساعدات الإنسانية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة والانتهاء من توقيع الاتفاقيات العالقة بين دولة الكويت وتلك الدول، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

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