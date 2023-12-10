رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء

رفعت مديرية الشئون الصحية في محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد إلي القصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور، طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، حيث تم إلغاء أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.

وأضاف شوكة، أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصين في جراحة المخ والعظام الباطنة والتخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

لفت شوكة إلي تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والتنسيق علي مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة خلال أيام الانتخابات.

من جانبه أكد الدكتور محمود عامر، مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، علي تمركز 31 سيارة إسعاف بمحيط اللجان الانتخابية، بجانب رفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف، وتشكيل غرفة عمليات بمرفق الإسعاف بالعريش.