إقبال كبير من الناخبين علي لجان الانتخابات بشمال سيناء

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، إقبالا كبيرًا من الناخبين في الساعة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.وحتى المساء

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الإقبال الكبير من المواطنين في مختلف اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث امتدت طوابير المواطنين أمام اللجان لمسافات كبيرة، ما يؤكد وعي المواطن السيناوي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حق دستوري لكل مواطن.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور سكرتير عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال.

وأعلن المحافظ، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين علي ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

بدوره أكد اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات، مشيرًا الي أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي خلال سير العملية الانتخابية.