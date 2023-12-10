رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية يعلن غلق لجان المحافظة ما عدا لجنتين بديروط

أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسيوط عن إغلاق جميع لجان محافظة أسيوط في انتخابات الرئاسة، باستثناء لجنتين متبقيتين وشكَّلتا استثناءً لهذا الإغلاق المبكر. جاء هذا القرار بناءً على تقييم اللجنة الوطنية للانتخابات حول سير العملية الانتخابية في المحافظة.

شهدت عملية الاقتراع في محافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين، حيث توافد العديد منهم منذ ساعات الصباح الأولى للمشاركة في اختيار الرئيس القادم.

وقد تم تجهيز اللجان الفرعية في جميع أنحاء المحافظة بكافة الإجراءات الاحترازية حيث تم ترك مسافات آمنة بين الناخبين وتوفير المعقمات والكمامات الواقية للجميع. كما تم تجهيز أماكن انتظار مظللة وتوفير الكراسي القابلة للتعقيم للناخبين الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومع تزايد أعداد الناخبين في مركز ديروط، قررت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية تمديد توقيت غلق اللجنتين في هذا المركز لضمان أن يتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم. ومن المتوقع أن يتم إغلاق اللجنتين بعد وقت قصير من الآن.

يشهد مركز ديروط منافسة قوية بين المرشحين الرئاسيين، حيث يتنافس عدد من الأسماء البارزة في الساحة السياسية. ومن المهم بالنسبة للناخبين في هذا المركز إبداء رأيهم والمشاركة الفعالة في عملية الاقتراع لاختيار الشخص الأنسب لتولي رئاسة البلاد.

وبعد إغلاق اللجان الفرعية في محافظة أسيوط بأكملها، ستباشر اللجان العامة في فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية. بعد انتهاء عملية الاقتراع في يوم 12 ديسمبر الحالي وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن الشعب المصري يبدي إرادته في المشاركة الديمقراطية وصناعة مستقبله من خلال اختيار قائد يمثل تطلعاته ويعمل على تحقيق تنمية وازدهار الوطن.

لا شك أن اليوم الانتخابي للرئيسية في محافظة أسيوط سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي في البلاد، حيث سيشكل خطوة مهمة في التأكيد على استقرار مصر واستمرارية النهج السياسي الحالي أو اختيار نهج جديد يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.

ومهما كانت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، فإن الأمل موجود في قدرة القائد الجديد على قيادة البلاد نحو المستقبل وتحقيق التنمية والرفاهية لجميع المصريين. وعلى الجميع أن يدعموا القائد الجديد ويعملوا معًا لتحقيق أهداف الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري في الحرية والعدالة والتنمية.