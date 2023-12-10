Plennix تعزز توسعاتها بالمنطقة عبر مكتبها الجديد في القاهرة

أعلنت Plennix الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التحول الرقمي وشريك (اودو) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تعزيز وتوسعة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مكتبها الجديد القاهرة.

وقال أنطونيو الهبر مدير عام شركة Plennix في القاهرة نحن سعداء بتواجدنا في السوق المصرى والذى يعزز توسع أعمال الشركة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، ويمكننا بذلك تلبية احتياجات عملائنا بقدرات وخبرات فريقنا المتطورة والتي ستضمن تقديم تجارب عملاء استثنائية لشركائنا”.

وأضاف أنطونيو تتوافق خطة عمل الشركة مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمى، ورقمنة كافة الخدمات وسوف نتعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات للمساهمة في اطلاق عدد من الخدمات والتطبيقات التي سوف نعلن عنها قريبا.

واوضح انطونيو ان السوق المصرية سوق واعد ومصر لديها الخبرات والقوى العاملة المتميزة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بدول آخرى.