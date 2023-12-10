الاحتلال يعتقل 142 أسيرة من غزة بينهن طفلات رضيعات

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال يحتجز في سجونه 142 أسيرة من غزة بينهن طفلات رضيعات.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عن احتجاز 142 معتقلة من النساء والفتيات من قطاع غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهن طفلات رضيعات، ونساء مسنّات، جرى اعتقالهنّ خلال العدوان البري على القطاع.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، حسب بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، مساء يوم الأحد، فإن المعتقلات محتجزات في عدة سجون، منها سجني "الدامون" و"هشارون".

وكانت مؤسسات الأسرى، قد أصدرت بيانا سابقا، قالت فيه إنّ الاحتلال الإسرائيليّ ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحقّ معتقلي غزة، إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وحالتهم الصحيّة.

وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، فإنّ مستوى التخوفات على مصيرهم تتصاعد يوما بعد يوم، ولا تستبعد مؤسسات الأسرى إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر، عن وجود 260 معتقلا/ة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين.

وكان الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير، وفي إطار عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، تقدم بطلب إلى مسؤولة إدارة السّجون يتضمن نقل معتقلين من غزة إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها.

وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد استعداد روسيا للمساعدة فى تهدئة الوضع فى قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وأشار المركز الصحفى للكرملين فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أن بوتين أكد لنتنياهو أن "الجانب الروسى مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".

وقال الكرملين إن الجانبين أعربا عن استعدادهما المتبادل لمواصلة التعاون بشأن قضايا إجلاء المواطنين الروس وأفراد أسرهم، وكذلك إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين كرهائن فى غزة"، مضيفًا أن القادة اتفقوا أيضًا على مواصلة الاتصالات.

وأضاف الكرملين أن بوتين كرر موقف روسيا برفض وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن المحادثة ركزت على الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص، الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة.