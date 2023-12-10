محافظ الدقهلية يتابع غلق الصناديق في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، غلق الصناديق الانتخابية في نهاية اليوم الأول في تمام الساعة 9 مساءا من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، وممثلي كافة الجهات الأمنية .

وقدم مختار، خالص الشكر والتقدير لأبناء الدقهلية الذين شاركوا اليوم في الانتخابات الرئاسية وادعوا الجميع بمواصلة المشاركة غدا والنزول الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لكي تكون الدقهلية في طليعة المحافظات كما هي دوماً في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأشار المحافظ، إلى أن شعب الدقهلية صنع اليوم ملحمة وطنية وأثبت للعالم مدي وعيه وحبه لوطنه والوقوف بجانب دولته من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .