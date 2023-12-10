رغم مرضه.. مسن يدلي بصوتة في قرية نزة قرار بالقوصية

قرر مواطن مسن رغم المرض الذي ألم به، أن لا يدع الحالة الصحية تعيق حقه في التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في قرية نزة قرار بالقوصية في محافظة أسيوط.

بهذا القرار القوي والإصرار الكبير، شارك المواطن في العملية الديمقراطية وأدلى بصوته بكل ثقة وإقتناع، ليؤكد أن الديمقراطية وحقوق المواطن تعتبر من القيم العالمية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع الأفراد بغض النظر عن ظروفهم الصحية أو الاجتماعية. وهذا ما يعكس روح النضال الحقيقية والإيمان بالقضية الوطنية.

ويقف المواطن كمثال يحتذى به للإصرار والعزيمة في مواجهة التحديات الصعبة. فقد قدّم نموذجًا مذهلاً للإرادة والقوة الإرادية من خلال عدم السماح للمرض بأن يحول دون إدلاء صوته الحر في المعركة الديمقراطية الهامة.

مواطن مسن رغم المرض

تثبت حكاية المسن أننا قادرون على التغلب على الصعاب والمصاعب ومواجهة التحديات القاسية. تدفعنا الإرادة القوية والإيمان بالديمقراطية وحقوقنا كمواطنين إلى الدفاع عن القضايا التي نؤمن بها.

إن مساهمة المسن في العملية الديمقراطية هي دليل قوي على أهمية التصويت والمشاركة الفعالة في صنع المستقبل الذي نرغب فيه. فباعتبارنا جميعًا أفرادًا في مجتمعنا، يجب أن ندرك أن قضاء الحقوق والواجبات يعد مسؤولية مجتمعية تمتد إلى حدودنا الصحية والجسدية.

تذكر قصة المسن بأهمية المشاركة السياسية والانتخابات في بناء مستقبلنا. بغض النظر عن ظروفنا الصحية أو اعتباراتنا الشخصية، يجب أن نضمن أن أصواتنا مسموعة وتؤخذ في الاعتبار. إن تحقيق التغيير وتعزيز نموذج الحكم الديمقراطي يعتمد على مشاركتنا النشطة في إعطاء صوتنا للقادة الذين نراهم أكفاء لتمثيلنا.