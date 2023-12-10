النائب أيمن محسب: الشعب يتمتع بوعى سياسى كبير

أدلى النائب الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بمجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الأزهار بالمهندسين، وأعلن النائب أيمن محسب أن الحشود الغفيرة التى اندفعت إلى صناديق الاقتراع تؤكد وعى المصريين بالمرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد من تاريخها،

النائب الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن المصريين يمارسون حقوقهم الدستورية والقانونية فى إطار مسار ديمقراطى حقيقى، وأعلن النائب أيمن محسب أن المصريين يتمتعون بوعى وكياسة وفطنة سياسية بالغة، مما دفعهم إلى النزول للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للسباق الرئاسى.