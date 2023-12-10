بنك مصر يبيع جزءا من أصوله غير المستغلة لتعزيز محفظته الاستثمارية

بعد التخلص من أسهمه فى «عز الدخيلة» لأحمد عز

علمت «الوفد» أن إدارة الأصول ببنك مصر ثانى أكبر بنوك الحكومة بدأت فى حصر جزء كبير من الأراضى والأصول غير المستغلة تمهيدًا لبيعها، أو الدخول بها كشريك فى مشروعات استثمارية جديدة ذات عائد استثمارى جيد سواء مع مستثمرين أجانب أو عرب أو حتى مستثمرين محليين فمن تتوافر لديهم عباءات مالية كبيرة، من بين هذه الأصول أراض ومنها ما كان تابعاً لشركات قطاعات أعمال متعثرة، أو عقارات، أو مخازن ضخمة، أو آلات ومعدات، وآلت هذه الأصول للبنك نتيجة تسويات مع العملاء المتعثرين خلال فترات سابقة، وتملك البنك هذه الأصول وفق الضوابط التى وضعها البنك المركزى والتى تسمح بتملك البنوك للأصول وإدارة استثماراتها بهدف تحقيق أكبر عائد من إداراتها، وتعزيز محفظة البنك ومركزه المالى، تتخطى القمة السوقية لهذه الأصوال الـ120 مليار جنيه وتقع فى غالبية محافظات ومدن الجمهورية بما فيها المدن الجديدة. كما علمت «الوفد» أن البنك سيقوم بإجراء أكثر من تقييم لكل أصل من الأصول غير المستغلة التى سيتم الاستقرار على بيعها للوصول إلى أفضل سعر عادل، وتعظيم العائد من عملية البيع. يذكر أن الحكومة كانت قد قامت بإجراء تسويات بين عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام يتخطى الـ120 شركة وبين بنوكها العامة وهى الأهلى، ومصر، والقاهرة لإسقاط المديونيات عن تلك الشركات التى تمتلك أصول كبيرة على أن تحصل البنوك الثلاثة على أراض وأصول خاضعة للشركات ولكنها تحقق خسائر نتيجة عدم المقدرة على إدارتها والفشل فى تحقيق ربحية تتوافق وتكاليفها الاستثمارية. كان بنك مصر قد قام أواخر اكتوبر الماضى بالتخارج من رأسمال مصنع عز الدخيلة بالإسكندرية والذى يمتلك رجل الصناعة أحمد عز 64٪ من أسهمه، فيما تصل حصة الحكومة فيه إلى 31٪ وهى موزعة بين عدة بنوك منها بنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى وبنك مصر. وصلت قيمة الصفقة البيعية لحصة بنك مصر فى رأسمال عز الدخيلة إلى 534.2 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة حصة المال العام 7.6 مليار جنيه. ووصف محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر تخارج البنك من عز الدخيلة بأنه يأتى فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة بالتخارج من بعض المساهمات لتشجيع دور القطاع الخاص، وإعادة تدوير المحفظة الاستثمارية، واستخدام الأرباح الناتجة عن عملية التخارج من عز الدخيلة فى الدخول فى مساهمات جديدة بهدف تفعيل دور البنك فى تسريع نمو الشركات من خلال زيادة رؤوس أموالها وتشغيلها فى مشروعات تحقق التنمية المستدامة للشركات وتدر عوائد بمعدلات نمو مرتفعة تساهم فى نمو الاقتصاد المصرى، فيما وصف عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة البنك صفقة تخارج البنك من شركة عز - الدخيلة للصلب بأنه تعميق لدور القطاع الخاص وذلك بتخارج القطاع العام من الأصول التى تمتلك فيها حصصًا مؤثرة لتوفير النقد الأجنبى للدولة خاصة وأن نحو 72٪ من الصفقة يتم تمويلها بالدولار مما يدعم هدف الدولة بالحصول على موارد دولارية، مشيرًا إلى أن البنك قد ساهم ومعه جهات حكومية أخرى وفى العديد من الصفقات منذ بداية العام والتى كانت من ضمن برنامج الطروحات. كانت مفاوضات المهندس أحمد عز مع الحكومة لشراء حصتها فى العز الدخيلة قد بدأت منذ فترة طويلة فى تكتم شديد حتى يستطيع «عز» أن يكون المالك الوحيد لعز الدخيلة بنسبة 100٪. ويمتلك «العز» الذى تتخطى مبيعاته السنوية رقم الـ80 مليار جنيه 4 مصانع لمنتجات الصلب المختلفة بالسادات، والدخيلة، والعاشر، والعين السخنة. أنشئ مصنع عز الدخيلة عام 1982 تحت مسمى شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب كشركة مساهمة مصرية وكان هيكل رأس المال حينما تكونت الشركة موزعا بين عدة بنوك وعدة شركات ومؤسسات دولية ومجموعة شركات يابانية.

ويعد عز الدخيلة هو أكبر مصنع للصلب فى مصر وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية نحو 3.2 مليون طن من منتجات الصلب النهائية، منها 2.1 مليون طن سنويًا من الأطوال وتشمل حديد التسليح، واللفائف والأسلاك، و1.1 مليون طن سنويًا من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن وهو أكبر منتج ومصدر للمسطحات فى المنطقة العربية، وتتخطى صادرات العز السنوية من العربية، وتتخطى صادرات العز السنوية من مختلف منتجات الصلب ما قيمته 1.5 مليار دولار.