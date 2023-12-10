زيادة الحصة السوقية في خدمات التجزئة بـ«الكويت الوطني»

«البحر»: الاقتصاد المصري قادر علي التعافى بفعل الإجراءات الإصلاحية

يخطط بنك الكويت الوطنى لزيادة حصته السوقية فى خدمات التجزئة وحجم الأصول والأرباح وإيرادات النشاط خلال العام الجديد 2024 وذلك بضخ الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الخدمات الإلكترونية وتشجيع العملاء على توسيع مظلة استخدامها فى الدفع مع تحسين جودة الخدمات وتطوير الخدمات الرقمية. كان بنك الكويت الوطنى مصر قد نجح فى زيادة أصوله إلى 114.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى مقابل 105.1 مليار جنيه مع نهاية العام الماضى بنسبة نمو بلغت 9.2٪. كما زادت القروض والتسهيلات الائتمانية التى قدمها البنك لعملائه إلى 68 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى مقابل 55 مليار جنيه بنهاية عام 2022 لتكون نسبة النمو 23.6٪ كما زادت الودائع للعملاء لتصل إلى 89.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى مقابل 84.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2022 بنسبة نمو بلغت 6.4٪. وحقق البنك النصف الأول من العام الحالى مقابل 757 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 لتكون نسبة النمو فى الأرباح 106.7٪.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى مصر شيخة خالد البحر أن نمو الأرباح يعكس قوة المركز المالى للبنك، وأننا قادرون على توليد الأرباح رغم التحديات التى نواجهها. وقالت شيخة البحر إن الاقتصاد المصرى شأنه شأن سائر الاقتصادات الناشئة التى تتعرض لصدمات اقتصادية متتالية مؤكدة قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى بفعل الإجراءات الإصلاحية والتدابير المتنوعة الاستثنائية التى تتخذها الحكومة المصرية ومعها البنك المركزى.

وأشارت «البحر» إلى المساعى التى يبذلها البنك لتحسن جودة الخدمات للعملاء، وتطوير وتنويع الأعمال، والعمل توسيع نطاق الأفرع لتغطى أكبر عدد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من الشرائح المتنوعة من العملاء.