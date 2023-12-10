اللجنة العليا للمصالحات تصلح ين عائلتي "أولاد جاد الرب" وعائلة "الخليفة" بديروط

استطاعت اللجنة العليا للمصالحات بأسيوط، وتحت مظلة القيادات الأمنية بمركز شرطة ديروط، تم إجراء جلسة صلح وتراضٍ بين عائلتي "أولاد جاد الرب" في قرية الشرقوة وعائلة "الخليفة" في قرية نزلة عبد الله بمركز ديروط في محافظة أسيوط، تحت مظلة القيادات الأمنية بالتعاون مع اللجنة العليا للمصالحات.

وتحدث رجال الدين خلال الجلسة عن أهمية نعمة الأمن والسلام وحقيقة الوفاء بالعهود، حيث استعرضوا أمثلة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.

كما تحدث رجال الدين عن قيمة نعمة الأمن والأمان والوفاء بالعهود وضربوا أمثلة من حياة النبي صلي الله عليه وسلم والصحابة ثم قرأ الجميع الفاتحة ثم تعانق الطرفان في جو ساده صفاء القلب ونقاء السريرة وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد

وفي ختام الجلسة، تلا الحضور الجميع الفاتحة، تعبيراً عن السعادة والرغبة في تحقيق السلام والوحدة بين العائلتين.

وما لبثت الأطراف المتنازعة أن عانقت بعضها البعض، معبِّرين عن السعادة العارمة بنتائج الجلسة وتقديرهم لعمل اللجنة العليا للمصالحات. وتسودت جوانب الصفاء والطهارة في أروقة المساعي الجادة لإعادة بناء العلاقات المتوترة بين الأسرتين.

وتحمل هذه الجلسة رسالة قوية عن أهمية تعزيز ثقافة الحوار والمصالحة في المجتمع، وتؤكد على أهمية الوفاء بالعهود واحترام حقوق الآخرين. فقد تمكنت اللجنة العليا للمصالحات والقيادات الأمنية من إعادة الاستقرار والأمن للمنطقة، وذلك بفضل جهودها الحثيثة والمخلصة في حل النزاعات وتوفير بيئة آمنة لجميع أبناء المحافظة.

التصالح والتسامح هما الدعامتان الأساسيتان لبناء مجتمع قوي ومستدام، وإن هذه الجلسة تشكل نموذجًا إيجابيًا يجب أن يُحتذى به في مجتمعاتنا. إننا نأمل أن تستمر هذه الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام في أسيوط وكافة أنحاء البلاد. فلنعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل وتحقيق التقدم والاستقرار للجميع.

جانب من جلسة الصلح

جانب من جلسة الصلح

جانب من جلسة الصلح

جانب من جلسة الصلح